Одна из причин дефицита — прекращение поставок из Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские агентства ритуальных услуг сталкиваются с нехваткой гранитного камня для могильных надгробий. Одна из причин — прекращение поставок минерала из Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор пермской ритуальной компании «Альфа-Гранит» Андрей Морозов.

«Раньше закупали гранит у украинских поставщиков, но с начала спецоперации этот канал поставок закрыт. По этой и другим причинам отрасль сталкивается с нехваткой сырья», — сообщил предприниматель.

Он также добавил, что за последний месяц российские поставщики гранита уже подняли стоимость товара на 20%. Из-за дефицита гранитного камня растет спрос и на мрамор, который тоже начал повышаться в цене. По словам собеседника URA.RU, можно компенсировать нехватку сырья поставками из Китая, но этот материал менее надежен.

Российские предприятия, использующие гранит, будут замещать импорт отечественной продукцией, говорит Морозов. Курс на импортозамещение в России объявили в 2014 году, когда страны Запада ввели первые санкции. В последние месяцы санкционное давление усилилось из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что конечная цель санкций — запрет культуры России, табу на правду об ее истории и роли в мировых событиях.