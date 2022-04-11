В Пермском крае возник дефицит надгробных памятников

Пермские агентства ритуальных услуг сталкиваются с нехваткой гранитного камня для могильных надгробий. Одна из причин — прекращение поставок минерала из Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор пермской ритуальной компании «Альфа-Гранит» Андрей Морозов.
«Раньше закупали гранит у украинских поставщиков, но с начала спецоперации этот канал поставок закрыт. По этой и другим причинам отрасль сталкивается с нехваткой сырья», — сообщил предприниматель.
Он также добавил, что за последний месяц российские поставщики гранита уже подняли стоимость товара на 20%. Из-за дефицита гранитного камня растет спрос и на мрамор, который тоже начал повышаться в цене. По словам собеседника URA.RU, можно компенсировать нехватку сырья поставками из Китая, но этот материал менее надежен.
Российские предприятия, использующие гранит, будут замещать импорт отечественной продукцией, говорит Морозов. Курс на импортозамещение в России объявили в 2014 году, когда страны Запада ввели первые санкции. В последние месяцы санкционное давление усилилось из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что конечная цель санкций — запрет культуры России, табу на правду об ее истории и роли в мировых событиях.
Пермские агентства ритуальных услуг сталкиваются с нехваткой гранитного камня для могильных надгробий. Одна из причин — прекращение поставок минерала из Украины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор пермской ритуальной компании «Альфа-Гранит» Андрей Морозов. «Раньше закупали гранит у украинских поставщиков, но с начала спецоперации этот канал поставок закрыт. По этой и другим причинам отрасль сталкивается с нехваткой сырья», — сообщил предприниматель. Он также добавил, что за последний месяц российские поставщики гранита уже подняли стоимость товара на 20%. Из-за дефицита гранитного камня растет спрос и на мрамор, который тоже начал повышаться в цене. По словам собеседника URA.RU, можно компенсировать нехватку сырья поставками из Китая, но этот материал менее надежен. Российские предприятия, использующие гранит, будут замещать импорт отечественной продукцией, говорит Морозов. Курс на импортозамещение в России объявили в 2014 году, когда страны Запада ввели первые санкции. В последние месяцы санкционное давление усилилось из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что конечная цель санкций — запрет культуры России, табу на правду об ее истории и роли в мировых событиях.