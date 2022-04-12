Пермяки продают на «Авито» iPhone c приложением Сбербанка

Новый смартфон с приложением «Сбербанка» отдают за 275 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сервисе частных объявлений «Авито» пермяки стали выкладывать объявления о продаже смартфонов Apple c приложением Сбербанка. В Перми новую модель телефона продают за 275 тысяч рублей, старые модели готовы в среднем отдать за 100 тысяч.

«iPhone 11 64Gb с установленным приложением „Сбербанк Онлайн“, который удален из App Store. Выйду из своего аккаунта. Можно с легкостью пользоваться Сбербанк и наслаждаться. Телефон в идеальном состоянии, отдаю за 120 тысяч», — сообщается в одном из объявлений. В беседе с корреспондентом URA.RU, продавец сообщил, что готов продать смартфон за 120 тысяч рублей. «Накинул 20 тысяч из-за установленного приложения, без него бы продавал дешевле», — пояснил мужчина.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS с 12 апреля стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store из-за санкций. Если приложение уже было установлено, то продолжит работать в обычном режиме, удалять его не нужно, сообщали ранее в Сбербанке.

13 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из магазина Google Play. Оно более недоступно для скачивания пользователям смартфонов с системой Android.