В Челябинске школьник раздал одноклассникам сбережения семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и волонтеры ищут мальчика Фото:

В Металлургическом районе Челябинска 11-летний мальчик принес в школу большую сумму денег, украденную из родительских запасов, и стал раздавать ее своим одноклассникам. Мама ребенка сообщила URA.RU, что учитель хотела поговорить с ним, но он испугался и убежал из школы.

«Утром 13 апреля пришел в школу, и начал раздавать одноклассникам деньги. Учитель заметила это, начала забирать деньги у детей обратно, и попутно звонила мне. Она хотела поговорить с моим сыном, но он, видимо, испугался реакции, и убежал из школы», — рассказала URA.RU мать пропавшего ребенка Оксана.

Женщина добавила, что ее сын психически не здоров, стоит на учете. Телефон мальчика недоступен. По словам матери, поисками ее сына занимаются сотрудники полиции, а также поисковой отряд «Легион-спас».

В управлении МВД по Челябинску информацию об исчезновении ребенка подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают версии, куда он мог пойти, а также просят граждан, которые знают о местонахождении мальчика, сообщить в полицию.

Обновлено 16:44:

«Мальчик обнаружен в компьютерном клубе. Каких-либо преступных действий в его отношении не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

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В Металлургическом районе Челябинска 11-летний мальчик принес в школу большую сумму денег, украденную из родительских запасов, и стал раздавать ее своим одноклассникам. Мама ребенка сообщила URA.RU, что учитель хотела поговорить с ним, но он испугался и убежал из школы. «Утром 13 апреля пришел в школу, и начал раздавать одноклассникам деньги. Учитель заметила это, начала забирать деньги у детей обратно, и попутно звонила мне. Она хотела поговорить с моим сыном, но он, видимо, испугался реакции, и убежал из школы», — рассказала URA.RU мать пропавшего ребенка Оксана. Женщина добавила, что ее сын психически не здоров, стоит на учете. Телефон мальчика недоступен. По словам матери, поисками ее сына занимаются сотрудники полиции, а также поисковой отряд «Легион-спас». В управлении МВД по Челябинску информацию об исчезновении ребенка подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают версии, куда он мог пойти, а также просят граждан, которые знают о местонахождении мальчика, сообщить в полицию. Обновлено 16:44: «Мальчик обнаружен в компьютерном клубе. Каких-либо преступных действий в его отношении не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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