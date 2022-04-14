Часть фасада обрушилась на тротуар (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле обрушился фасад здания на Огаркова, 5, обломки которого чуть не попали в человека. Об этом сообщил очевидец Андрей.

«Выхожу я из кафе, и уже на дороге возле меня падает кусок штукатурки. Еще бы сантиметров 30, и он бы попал мне прямо по голове. Приличный такой обломок, тяжелый», — говорится в сообщении Андрея, опубликованном в telegram-канале агентства «Между строк».

Судя по опубликованному видео, обрушился карниз здания. В это время рабочие отбивали со стен штукатурку.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Нижнего Тагила. Там подчеркнули, что в здании, которое принадлежит МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий», идут ремонтные работы. «Место возможного падения штукатурки ограждено сигнальной лентой, но люди, к сожалению, продолжают там ходить и парковать автомобили», — сообщил представитель пресс-службы.

Дом на Огаркова, 5 был построен в 1933—1938 годах под здание гостиницы «Северный Урал». В последний раз капитальный ремонт проходил в 2015 году.