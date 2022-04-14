В Нижнем Тагиле обрушился фасад здания на Огаркова, 5, обломки которого чуть не попали в человека. Об этом сообщил очевидец Андрей.
«Выхожу я из кафе, и уже на дороге возле меня падает кусок штукатурки. Еще бы сантиметров 30, и он бы попал мне прямо по голове. Приличный такой обломок, тяжелый», — говорится в сообщении Андрея, опубликованном в telegram-канале агентства «Между строк».
Судя по опубликованному видео, обрушился карниз здания. В это время рабочие отбивали со стен штукатурку.
URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Нижнего Тагила. Там подчеркнули, что в здании, которое принадлежит МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий», идут ремонтные работы. «Место возможного падения штукатурки ограждено сигнальной лентой, но люди, к сожалению, продолжают там ходить и парковать автомобили», — сообщил представитель пресс-службы.
Дом на Огаркова, 5 был построен в 1933—1938 годах под здание гостиницы «Северный Урал». В последний раз капитальный ремонт проходил в 2015 году.
В Нижнем Тагиле обрушился фасад здания на Огаркова, 5, обломки которого чуть не попали в человека. Об этом сообщил очевидец Андрей. «Выхожу я из кафе, и уже на дороге возле меня падает кусок штукатурки. Еще бы сантиметров 30, и он бы попал мне прямо по голове. Приличный такой обломок, тяжелый», — говорится в сообщении Андрея, опубликованном в telegram-канале агентства «Между строк». Судя по опубликованному видео, обрушился карниз здания. В это время рабочие отбивали со стен штукатурку. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Нижнего Тагила. Там подчеркнули, что в здании, которое принадлежит МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий», идут ремонтные работы. «Место возможного падения штукатурки ограждено сигнальной лентой, но люди, к сожалению, продолжают там ходить и парковать автомобили», — сообщил представитель пресс-службы. Дом на Огаркова, 5 был построен в 1933—1938 годах под здание гостиницы «Северный Урал». В последний раз капитальный ремонт проходил в 2015 году.