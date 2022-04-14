СМИ: в Киеве прогремели мощные взрывы и пропало электричество

15 апреля 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

СМИ сообщают о взрывах в разных частях Киева Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на пятницу, 15 апреля, мощные взрывы раздались в разных частях Киева. В значительной части украинской столицы пропало электричество. «Сообщают о серии мощных взрывов, произошедших ночью в Киеве и других городах Украины за полночь 15 апреля. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В некоторых районах Киева пропал свет», — пишет MK.RU со ссылкой на ряд СМИ и telegram-каналов. Официальной информации о происходящем пока не поступало. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов в поселке Климово пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ВС РФ нанести ответный удар по Киеву. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по столице, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В ночь на пятницу, 15 апреля, мощные взрывы раздались в разных частях Киева. В значительной части украинской столицы пропало электричество. «Сообщают о серии мощных взрывов, произошедших ночью в Киеве и других городах Украины за полночь 15 апреля. По всей Украине объявлена воздушная тревога. В некоторых районах Киева пропал свет», — пишет MK.RU со ссылкой на ряд СМИ и telegram-каналов. Официальной информации о происходящем пока не поступало. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов в поселке Климово пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ВС РФ нанести ответный удар по Киеву. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по столице, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.