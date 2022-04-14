Пилоты готовы к действиям по предназначению (фото из архива) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На военном полигоне в Челябинской области летчики отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск национальной гвардии провели учения по уничтожению наземной силы противника. Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы войск национальной гвардии по региону, летчики успешно справились с поставленными учебными задачами.

«В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по бронетехнике условного противника, а также поражение из пулемета мишеней, имитирующих живую силу. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики нанесли удары по целям, как одиночно, так и в составе пар», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацгвардии.

Офицеры эскадрильи также получили дополнительную практику пилотирования ночью. Они подтвердили свою готовность к действиям по предназначению.

Летчики отработали уничтожение наземной силы противника Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области

Летчики также упражнялись в управлении вертолетом в темное время суток Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области