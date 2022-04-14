14 апреля 2022

Летчики провели учения на челябинском военном полигоне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На съемках фильма ОДНА. август 2020. Пермский край, п. Усьва. , вертолет
Пилоты готовы к действиям по предназначению (фото из архива) Фото:

На военном полигоне в Челябинской области летчики отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск национальной гвардии провели учения по уничтожению наземной силы противника. Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы войск национальной гвардии по региону, летчики успешно справились с поставленными учебными задачами.

«В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по бронетехнике условного противника, а также поражение из пулемета мишеней, имитирующих живую силу. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики нанесли удары по целям, как одиночно, так и в составе пар», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацгвардии.

Офицеры эскадрильи также получили дополнительную практику пилотирования ночью. Они подтвердили свою готовность к действиям по предназначению.

Летчики отработали уничтожение наземной силы противника
Фото:
Летчики также упражнялись в управлении вертолетом в темное время суток
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

На военном полигоне в Челябинской области летчики отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск национальной гвардии провели учения по уничтожению наземной силы противника. Как сообщили в пресс-службе управления федеральной службы войск национальной гвардии по региону, летчики успешно справились с поставленными учебными задачами. «В ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по бронетехнике условного противника, а также поражение из пулемета мишеней, имитирующих живую силу. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики нанесли удары по целям, как одиночно, так и в составе пар», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацгвардии. Офицеры эскадрильи также получили дополнительную практику пилотирования ночью. Они подтвердили свою готовность к действиям по предназначению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...