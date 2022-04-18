Жители ХМАО не хотят проводить майские праздники дома

Несмотря на значительное подорожание путешествий, югорчане находят деньги на отдых за границей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ХМАО повысился спрос на туры в Турцию и Египет в преддверии майских праздников, несмотря на рост цен на путевки. Об этом рассказали URA.RU в турагентстве «Горящие туры Сим-Сим» и подтвердили владельцы других турфирм.

«Сейчас мы фиксируем ажиотажный спрос в первую очередь на туры в Турцию, также много желающих отправиться на майские праздники в Египет. Людей не особо пугает значительное повышение цен на заграничные путевки, по сравнению с отдыхом в России они все равно дешевле», — рассказал представитель «Горящие туры Сим-Сим».

По информации туроператора, стоимость туров повысилась ориентировочно на 20% из-за отмены чартерных рейсов авиакомпаниями. «Сейчас мы пользуемся услугами зарубежных авиакомпаний, которые делают наценку на человека примерно в 250-300 евро», — добавил представитель турагентства. При этом в компании добавили, что жители ХМАО покупают путевки и на отечественные курорты. «Традиционно, люди бронируют путевки в Сочи и Красную поляну, меньше в Казань», — объяснил оператор. В турфирмах Нижневартовска и Сургута ситуацию описали похожим образом. По словам опрошенных URA.RU руководителей турфирм, ажиотажный спрос стал фиксироваться несколько дней назад. «Люди соскучились по другим странам и хотят ближе к морю. Турция и Египет самые популярные сейчас направления, учитывая, что, например, в Турцию есть прямые вылеты из Сургута», — добавил один из владельцев турфирмы из Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО нашли замену заграничным курортам в регионах УрФО. В основном югорчане выбирают отдых в санаториях Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга, а летом самым востребованным направлением отдыха станет юг России.

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