ФСБ поймала диверсантов ВСУ, планировавших взорвать гумконвой

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, автобус, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ предотвратила несколько терактов за последний месяц Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Украинские диверсанты заложили восемь килограммов пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пять метров. ФСБ предотвратила теракт, члены диверсионно-террористической группы задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит РИА «Новости». Уже возбуждено уголовное дело.

Это не первый теракт, предотвращенный ФСБ за последний месяц. Так, несколькими днями ранее были задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», четверо членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. «Украинские диверсанты заложили восемь килограммов пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пять метров. ФСБ предотвратила теракт, члены диверсионно-террористической группы задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит РИА «Новости». Уже возбуждено уголовное дело. Это не первый теракт, предотвращенный ФСБ за последний месяц. Так, несколькими днями ранее были задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», четверо членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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