ФСБ поймала диверсантов ВСУ, планировавших взорвать гумконвой

22 апреля 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

ФСБ предотвратила несколько терактов за последний месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. «Украинские диверсанты заложили восемь килограммов пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пять метров. ФСБ предотвратила теракт, члены диверсионно-террористической группы задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит РИА «Новости». Уже возбуждено уголовное дело. Это не первый теракт, предотвращенный ФСБ за последний месяц. Так, несколькими днями ранее были задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», четверо членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт украинских диверсантов, которые планировали взорвать российский гуманитарный конвой. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. «Украинские диверсанты заложили восемь килограммов пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пять метров. ФСБ предотвратила теракт, члены диверсионно-террористической группы задержаны», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ, которое приводит РИА «Новости». Уже возбуждено уголовное дело. Это не первый теракт, предотвращенный ФСБ за последний месяц. Так, несколькими днями ранее были задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», четверо членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа.