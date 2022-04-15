ФСБ схватила террористов, готовивших взрывы в Калужской области

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У задержанных изъяли части самодельного взрывного устройства Фото:

Сотрудники ФСБ задержали четырех членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. Один из участников группировки планировал теракт на военных объектах. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа.

«Четырех членов запрещенной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ задержали в Калужской области, сообщает ФСБ. По ее данным, один из задержанных планировал „по указанию зарубежных эмиссаров“ теракт на военных объектах региона», — сообщает РИА «Новости».

В тайнике у задержанных были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами, находившимися на Ближнем Востоке. По данному факту расследуется уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ставропольском крае. Боевики готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли у них взрывчатые вещества.

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Сотрудники ФСБ задержали четырех членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. Один из участников группировки планировал теракт на военных объектах. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа. «Четырех членов запрещенной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ задержали в Калужской области, сообщает ФСБ. По ее данным, один из задержанных планировал „по указанию зарубежных эмиссаров“ теракт на военных объектах региона», — сообщает РИА «Новости». В тайнике у задержанных были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами, находившимися на Ближнем Востоке. По данному факту расследуется уголовное дело о подготовке к теракту. Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ставропольском крае. Боевики готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли у них взрывчатые вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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