ФСБ схватила террористов, готовивших взрывы в Калужской области

15 апреля 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

У задержанных изъяли части самодельного взрывного устройства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали четырех членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. Один из участников группировки планировал теракт на военных объектах. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа. «Четырех членов запрещенной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ задержали в Калужской области, сообщает ФСБ. По ее данным, один из задержанных планировал „по указанию зарубежных эмиссаров“ теракт на военных объектах региона», — сообщает РИА «Новости». В тайнике у задержанных были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами, находившимися на Ближнем Востоке. По данному факту расследуется уголовное дело о подготовке к теракту. Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ставропольском крае. Боевики готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли у них взрывчатые вещества. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сотрудники ФСБ задержали четырех членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ) в Калужской области. Один из участников группировки планировал теракт на военных объектах. По данным ФСБ, задержанные получали указания из-за рубежа. «Четырех членов запрещенной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“ задержали в Калужской области, сообщает ФСБ. По ее данным, один из задержанных планировал „по указанию зарубежных эмиссаров“ теракт на военных объектах региона», — сообщает РИА «Новости». В тайнике у задержанных были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами, находившимися на Ближнем Востоке. По данному факту расследуется уголовное дело о подготовке к теракту. Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГИЛ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ставропольском крае. Боевики готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли у них взрывчатые вещества.