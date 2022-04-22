Полковник США рассказал об ошибке Байдена в отношении Украины

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
Действия Джо Байдена превратили Украину в полигон, считает Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ошибки президента США Джо Байдена привели к тому, что Украина превратилась в полигон. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

«Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта», — сказал Макгрегор.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Ошибки президента США Джо Байдена привели к тому, что Украина превратилась в полигон. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News. «Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта», — сказал Макгрегор. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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