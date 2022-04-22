Полковник США рассказал об ошибке Байдена в отношении Украины

Ошибки президента США Джо Байдена привели к тому, что Украина превратилась в полигон. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
«Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они способствуют решению конфликта с Россией. Помощь Киеву уже обошлась американским налогоплательщикам в миллиард долларов, однако этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Тем не менее Байден по-прежнему убежден, что его действия приведут к урегулированию конфликта», — сказал Макгрегор.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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