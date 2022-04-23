23 апреля 2022
22 апреля 2022

В окрестностях Екатеринбурга потушили пожар. Скрин

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Поджег травы Шумиха, трава горит, пожар в лесу
Пожар, по данным очевидцев, начался из-за поджога травы Фото:

В Ключевске (Свердловская область) потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщило МЧС России по Свердловской области.

«Силами свердловских огнеборцов пожар на территории был успешно ликвидирован», — рассказало ведомство. Предположительно, причиной возгорания стал поджог травы.

Ранее URA.RU сообщало о первых в этом году лесных пожарах. В лесоохране сообщили, что с 15 апреля начался пожароопасный сезон, в который риск возгорания резко повышается.

Пожар в поселке Ключевск Березовского городского округа

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В Ключевске (Свердловская область) потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщило МЧС России по Свердловской области. «Силами свердловских огнеборцов пожар на территории был успешно ликвидирован», — рассказало ведомство. Предположительно, причиной возгорания стал поджог травы. Ранее URA.RU сообщало о первых в этом году лесных пожарах. В лесоохране сообщили, что с 15 апреля начался пожароопасный сезон, в который риск возгорания резко повышается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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