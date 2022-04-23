Пожар, по данным очевидцев, начался из-за поджога травы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ключевске (Свердловская область) потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщило МЧС России по Свердловской области.

«Силами свердловских огнеборцов пожар на территории был успешно ликвидирован», — рассказало ведомство. Предположительно, причиной возгорания стал поджог травы.

Ранее URA.RU сообщало о первых в этом году лесных пожарах. В лесоохране сообщили, что с 15 апреля начался пожароопасный сезон, в который риск возгорания резко повышается.

Пожар в поселке Ключевск Березовского городского округа Скрин из видео, опубликованного в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования»