Пожар, по данным очевидцев, начался из-за поджога травы
В Ключевске (Свердловская область) потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщило МЧС России по Свердловской области.
«Силами свердловских огнеборцов пожар на территории был успешно ликвидирован», — рассказало ведомство. Предположительно, причиной возгорания стал поджог травы.
Ранее URA.RU сообщало о первых в этом году лесных пожарах. В лесоохране сообщили, что с 15 апреля начался пожароопасный сезон, в который риск возгорания резко повышается.
Пожар в поселке Ключевск Березовского городского округа
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