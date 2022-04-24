Эксперты назвали авто, на которых свердловчане чаще нарушают ПДД

На первом месте водители BMW 5 серии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наиболее активные нарушители правил дорожного движения в Екатеринбурге ездят за рулем BMW. Эксперты «Авто.ру» изучили базу отчетов «ПроАвто», чтобы выяснить, какие модели машин «собрали» больше всего штрафов. Исследование проводили в рамках проекта Авто.ру, посвященному безопасности на дорогах, «Большой экзамен ПДД».

Первое место в списке тех, кто получил больше всего штрафов в 2021 году, — BMW пятой серии. Водители данной модели авто, по данным отчетов «ПроАвто», получили 110 тысяч штрафов на общую сумму 79,7 миллиона рублей. На втором месте в рейтинге располагается Mercedes-Benz E-Class c общей суммой штрафов 62,663 миллиона рублей. Свердловчане за рулем этой модели получили 88,5 тысячи штрафов. На третьем месте — владельцы Toyota Camry. Общее количество штрафов в Екатеринбурге перевалило за 84,2 тысячи, а сумма достигла 57 миллионов рублей.

Общий топ-10 самых нарушающих моделей автомобилей в регионе выглядит так:

BMW 5er — 79 700 300 руб; Mercedes-Benz E-classe — 62 663 300 руб; Toyota Camry — 57 026 150 руб; BMW 3er — 54 078 450 руб; Ford Focus — 53 249 200 руб; BMW X5 — 46 113 000 руб; Hyundai Solaris — 44 552 000 руб; Kia Rio — 43 942 700 руб; Skoda Octavia — 42 471 800 руб; Volkswagen Polo — 33 273 850 руб.

Чтобы любой желающий — и автолюбитель, и пешеход — мог проверить и освежить свои знания ПДД, «Авто.ру» запустил ежегодный проект — «Большой экзамен ПДД». С 31 марта по 30 апреля 2022 года вы можете принять участие и побороться за призы от партнеров. Каждому пользователю дают две попытки, нужно ответить за 15 минут на 30 вопросов разной сложности.

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