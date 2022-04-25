Екатеринбуржец выиграл в лотерею, не отгадав ни одной цифры

Мужчина выиграл в лотерее 8,5 миллионов рублей Денис Моргунов

Екатеринбуржец выиграл в лотерее 8,5 миллионов рублей, не отгадав ни одного числа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Столото".

"24 апреля 2022 года в государственной лотерее «Всё или ничего» был разыгран суперприз — 8 541 440 рублей. Счастливый билет на 41984-й тираж был куплен участником из Екатеринбурга на сайте «Столото» за 400 рублей. Самое интересное, что он выиграл многомиллионную сумму, не отгадав ни одного числа", - говорится в сообщении пресс-службы.

По правилам лотереи необходимо было отметить 12 чисел в билете. Суперприз был предназначен тому, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Подробности о счастливчике еще не известны.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин, выигравший в лотерею полмиллиарда рублей, рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший миллион рублей, поделился, что вытянул «счастливый билет», когда оплачивал коммунальные счета.





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