В Челябинской области ожидают падения цен на новостройки

Снижение стоимости материалов оживит строительную отрасль Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области начали снижаться цены на металлопрокат, что может привести к снижению цен на недвижимость. Стоимость на отдельные виды изделий из металла упала на 14%. Об этом 26 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) области.

«Металлопрокат, это один из базовых материалов для строительной отрасли. Цены на него напрямую влияют на активность стройки и стоимость жилья и зданий. С 11 марта по 18 апреля 2022 отмечена динамика по снижению средних цен на металлопродукцию с 93 тыс руб. до 85 тыс. 415 руб. за тонну (-8,2%)», — отметили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отмечают, что стоимость за тонну на лист горячекатаный со 100 тыс. 713 руб. снизилась до 88 тыс. 500 руб. (-12,1%), уголок с 97 тыс. 522 руб. до 83 тыс. 778 руб. (-14,1%), катанка с 82 тыс. 700 руб. до 73 тыс. руб. (-11,7%), проволока с 131 тыс. 375 руб. подешевела до 117 тыс. 500 руб. (-10,5%).

В КСП считают, что если цены на стройматериалы продолжат снижаться, то в ближайшее время регион увидит оживление строительной отрасли. А поскольку стройка, это локомотив для всей экономики, то экономический подъем стоит ожидать и в смежных сферах.