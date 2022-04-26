В белгородском селе вспыхнул склад боеприпасов

27 апреля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Об этом доложил в соцсети губернатор Белгородской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В районе села Старая Нелидова Белгородской области горит склад боеприпасов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — доложил Гладков в Telegram-канале. Ночью 27 апреля прогремели звуки, напоминающие взрывы. По словам Гладкова, ни одна дежурная служба города и область не выяснила точную причину звуков. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению лидера России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В районе села Старая Нелидова Белгородской области горит склад боеприпасов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — доложил Гладков в Telegram-канале. Ночью 27 апреля прогремели звуки, напоминающие взрывы. По словам Гладкова, ни одна дежурная служба города и область не выяснила точную причину звуков. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По заявлению лидера России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от действий националистов и геноцида со стороны киевского режима. В ходе спецоперации со стороны Украины неоднократно обстреливались приграничные российские территории. Так, накануне снаряд, прилетевший с территории Украины, разорвался в селе Отрадном под Белгородом. В этот же день в Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось приграничное селение Головчино.