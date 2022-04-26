Петербургские таксисты расширяют влияние в Перми

В Пермь планирует зайти сервис «Таксовичкоф» из Петербурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «Транс-Миссия» из Санкт-Петербурга, купившая недавно активы таксомоторного сервиса «Ситимобил», намерена расширить присутствие в Перми. Так, в планах управляющей компании People&People, которая работает с «Транс-Миссией», летом запустить на дороги города такси под брендом «Таксовичкоф». Об этом URA.RU рассказала пресс-атташе People&People Екатерина Зубенина.

«У „Таксовичкоф“ сейчас идет региональная экспансия. Мы постепенно появляемся в разных городах. Мы рассматриваем в рамках летней экспансии Пермь, потому что наш сервис „Грузовичкоф“ показывает здесь хорошие результаты», — пояснила она. О конкретных сроках запуска она предпочла пока не говорить.

Зубенина подчеркнула, что бренды «Ситимобил» и «Таксовичкоф» как в Перми, так и в России вообще, будут развиваться независимо друг от друга: «Это два разных бренда с разной аудиторией и географией развития. Так будет и дальше, так что оба бренда будет развиваться раздельно друг от друга».

Сервис «Таксовичкоф» был основан в 2015 году в Санкт-Петербурге, он входит в топ-5 крупнейших агрегаторов в России и насчитывает свыше 300 автопарков в более 40 городах РФ и Казахстана. В Перми работает и сервис «Грузовичкоф», который оказывает услуги малотоннажных внутригородских перевозок. 15 апреля компания People&People договорилась о приобретении в свой портфель активов агрегатора такси «Ситимобил», который также действует в Перми, но сообщал о закрытии.

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