«Ситимобил» назвал сроки закрытия такси в России

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Компания-перевозчик «Ситимобил» закрывается в России с 15 апреля 2022 года Фото:

Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России с 15 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании.

«Закрываемся с 15 апреля. Пока все работает. Поддержка на связи, а для водителей мы собрали все ответы на важные вопросы», — говорится на официальном сайте компании.

Ранее уже сообщалось, что сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность в России. Такое решение приняли акционеры компании. При этом сроки закрытия компании не уточнялись. Такое решение глава компании Виталий Бедарев назвал непростым.

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Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России с 15 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании. «Закрываемся с 15 апреля. Пока все работает. Поддержка на связи, а для водителей мы собрали все ответы на важные вопросы», — говорится на официальном сайте компании. Ранее уже сообщалось, что сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность в России. Такое решение приняли акционеры компании. При этом сроки закрытия компании не уточнялись. Такое решение глава компании Виталий Бедарев назвал непростым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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