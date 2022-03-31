«Ситимобил» назвал сроки закрытия такси в России

Сервис такси «Ситимобил» прекращает работу в России с 15 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании. «Закрываемся с 15 апреля. Пока все работает. Поддержка на связи, а для водителей мы собрали все ответы на важные вопросы», — говорится на официальном сайте компании. Ранее уже сообщалось, что сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность в России. Такое решение приняли акционеры компании. При этом сроки закрытия компании не уточнялись. Такое решение глава компании Виталий Бедарев назвал непростым.