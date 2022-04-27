Свердловские власти нашли способ не допустить роста цен на хлеб

Правительством Свердловской области принято постановление о мерах дополнительной поддержки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские хлебопекарные предприятия получат более 79 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства выделят на производство и реализацию хлеба и мучных изделий. Главное условие предоставления господдержки — обязательство предприятий не повышать цены на продукцию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона (ДИП).

«В Свердловской области 27 хлебопекарных предприятий стали победителями регионального отбора для предоставления субсидий на производство и реализацию хлебобулочных изделий. На эти цели в этом году из федерального бюджета выделено 79 млн рублей», — говорится в сообщении.

Несмотря на увеличение себестоимости производства, резкого роста цен на хлеб не произошло. «По решению Правительства РФ, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции. Это позволит и далее обеспечить доступность хлеба, как социально значимого товара», — сказал министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

«За счет федеральных средств мы увеличиваем размер субсидии уральским хлебопекам. Около пяти миллионов рублей будет выделено из областного бюджета, а остальная сумма из федерального», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 2021 году субсидией на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий воспользовались 10 предприятий на общую сумму более 40 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что представители торговых центров Екатеринбурга отправили письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь им в нынешней экономической ситуации.

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