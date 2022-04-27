В Перми подготовка к 9 мая создаст проблемы для транспорта

В центре Перми ограничат движение для подготовки к Дню Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во время репетиций Парада Победы, а также для установки сцены на Октябрьской площади в центре Перми ограничат движение транспорта. Репетиционное прохождение военных состоится 5 и 7 мая, а сцену начнут строить уже 1 числа, сообщили в мэрии.

«5 и 7 мая на Октябрьской площади в Перми пройдут репетиции Парада Победы. В связи с этим в центре города будет изменено движение транспорта. Также в связи с установкой сцены 1 мая будет ограничено движение транспорта на Октябрьской площади», — сообщается на сайте администрации Перми.

На время монтажа сцены движение всех видов транспорта на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта ограничат с 00:00 1 мая до 10 мая включительно. Для автобусов организуют временный остановочный пункт «ПНИПУ».

Для репетиции прохождения войск с 19:00 до 23:00 5 мая и с 10:00 до 14:00 7 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по следующим участкам:

— четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

— четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

— Октябрьской площади;

— улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

— улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.

На время пересечения проезжей части колоннами участников репетиции будет осуществляться временная приостановка движения всех видов транспорта по улице Ленина. Автобусы в это время пойдут в объезд по улицам Пушкина и Ленина. Маршруты №10 и №41 будут укорочены до остановки «Улица Попова».

Кроме того, с 00:00 1 мая до 10 мая включительно будет запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта. А с 00:00 4 мая до 16:00 9 мая остановка и стоянка будет запрещена по четной стороне проспекта от улицы Ленина до Монастырской, по обеим сторонам от улицы Ленина до улицы Пушкина, по четной стороне Компроса в районе Октябрьской площади.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам