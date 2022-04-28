На Украине нашли документы с фейковыми делами против судей РФ

Сфабрикованные дела против российских судей нашли силовики РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина начала фейковое дело против российских судей после того, как пограничники РФ пресекли провокации Киева в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщается в архивных документах украинской прокуратуры, которые получили российские силовики.

«В архиве содержатся сфабрикованные материалы на судей и прокуроров РФ, занимавшихся делом о руководившемся службой безопасности Украины (СБУ) провокационном нарушении украинскими военными моряками госграницы России 25 ноября 2018 года», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Украинские силовики бросили документы после бегства из Херсона.

В отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбудили уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины, им избрали меру пресечения в виде заочного заключения под стражу. Это произошло из-за того, что сотрудники избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 24 украинским военным, которые незаконно пересекли государственную границу с Россией, цитирует РИА «Новости» силовика из РФ. В документах сообщается, что рассматривались материалы криминального расследования, датированные 27 ноября 2018 года. Это произошло через два дня после неудавшейся провокации в Керченском проливе.

В 2018 году погранслужба ФСБ задержала в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», которые следовали из Одессы в Мариуполь. Украинцев, которые находились на кораблях, обвинили в незаконном пересечении российской границы.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

РИА «Новости»

РИА «Новости»

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