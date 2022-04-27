27 апреля 2022

В Челябинской области ночью бушевал ураган. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
Ветром повредило многие объекты инфраструктуры городов Фото:

В Челябинской области минувшей ночью бушевал ураган. Утром 28 апреля жители региона начали массово сообщать в социальных сетях о происшествиях с объектами городской инфраструктуры.

«В Копейске „Пятерочка“ вчера вечером не выдержала натиска поднявшегося ветра. Хорошо, что никто не пострадал. А если бы на голову проходящему человеку упало?», — сообщили пользователи в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию разгромленного фасада магазина.

Также от стихии пострадали объекты в Миассе и Златоусте. В Миассе ветром снесло остановку. А упавшая на проезжую часть ветка дерева чудом не нанесла ущерб автовладельцам. В Златоусте ветром почти снесло остановку. Однако опрокидывания не произошло.

Ранее в областном метеоцентре жителей предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра ожидалась до 18 метров в секунду.

Вывеска «Пятерочки» упала от ветра в Копейске
Фото:
В Златоусте снесло остановку
Фото:

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В Челябинской области минувшей ночью бушевал ураган. Утром 28 апреля жители региона начали массово сообщать в социальных сетях о происшествиях с объектами городской инфраструктуры. «В Копейске „Пятерочка“ вчера вечером не выдержала натиска поднявшегося ветра. Хорошо, что никто не пострадал. А если бы на голову проходящему человеку упало?», — сообщили пользователи в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию разгромленного фасада магазина. Также от стихии пострадали объекты в Миассе и Златоусте. В Миассе ветром снесло остановку. А упавшая на проезжую часть ветка дерева чудом не нанесла ущерб автовладельцам. В Златоусте ветром почти снесло остановку. Однако опрокидывания не произошло. Ранее в областном метеоцентре жителей предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра ожидалась до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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