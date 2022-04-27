Ветром повредило многие объекты инфраструктуры городов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области минувшей ночью бушевал ураган. Утром 28 апреля жители региона начали массово сообщать в социальных сетях о происшествиях с объектами городской инфраструктуры.

«В Копейске „Пятерочка“ вчера вечером не выдержала натиска поднявшегося ветра. Хорошо, что никто не пострадал. А если бы на голову проходящему человеку упало?», — сообщили пользователи в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» и выложили фотографию разгромленного фасада магазина.

Также от стихии пострадали объекты в Миассе и Златоусте. В Миассе ветром снесло остановку. А упавшая на проезжую часть ветка дерева чудом не нанесла ущерб автовладельцам. В Златоусте ветром почти снесло остановку. Однако опрокидывания не произошло.

Ранее в областном метеоцентре жителей предупреждали об усилении ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра ожидалась до 18 метров в секунду.

Вывеска «Пятерочки» упала от ветра в Копейске Фото: группа «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»

В Златоусте снесло остановку Фото: группа «ЧП / ДТП Златоуст» в «ВКонтакте»