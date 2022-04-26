26 апреля 2022

На Челябинскую область надвигаются шквал и 30-градусная жара. Скрин

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Квас Челябинск, бочка, лето, квас, жара
В середине недели в Челябинске потеплеет до 28 градусов Фото:

Дневные температуры в Челябинской области 27 и 28 апреля приблизятся к 30 градусам. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы.

«Днем 27 апреля в Челябинской области ожидается до 26 градусов тепла. В четверг, 28 апреля, столбик термометра поднимется уже до 28 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЦГМС.

В течение двух суток в регионе ожидаются также дожди и первые грозы. В пятницу, 29 апреля, на Южном Урале станет прохладнее — от 12 до 22 градусов тепла. В этот день прекратятся и осадки.

Жара, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области перед выходными

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Дневные температуры в Челябинской области 27 и 28 апреля приблизятся к 30 градусам. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы. «Днем 27 апреля в Челябинской области ожидается до 26 градусов тепла. В четверг, 28 апреля, столбик термометра поднимется уже до 28 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЦГМС. В течение двух суток в регионе ожидаются также дожди и первые грозы. В пятницу, 29 апреля, на Южном Урале станет прохладнее — от 12 до 22 градусов тепла. В этот день прекратятся и осадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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