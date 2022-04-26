В середине недели в Челябинске потеплеет до 28 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дневные температуры в Челябинской области 27 и 28 апреля приблизятся к 30 градусам. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Также синоптики прогнозируют сильный ветер и грозы.

«Днем 27 апреля в Челябинской области ожидается до 26 градусов тепла. В четверг, 28 апреля, столбик термометра поднимется уже до 28 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 17-18 метров в секунду», — пояснили URA.RU в ЦГМС.

В течение двух суток в регионе ожидаются также дожди и первые грозы. В пятницу, 29 апреля, на Южном Урале станет прохладнее — от 12 до 22 градусов тепла. В этот день прекратятся и осадки.

Жара, грозы и усиление ветра ожидаются в Челябинской области перед выходными Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС