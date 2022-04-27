27 апреля 2022

В Миассе ветром снесло остановку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, спецслужбы, учения мчс, ветроуказатель, колдун, ветер
Порывы ветра достигали 18 метров в секунду Фото:

В Миассе (Челябинская область) вечером 27 апреля порывом ветра снесло остановку. Как сообщили URA.RU читатели, остановку «Стадион» вырвало из крепления, и перевернуло. Видео и фото инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Был такой сильный ветер, что вся конструкция остановки „Стадион“ просто перевернулась. Может быть, она была не очень надежно закреплена. Но факт, того, что остановки теперь нет — неизменен», — написали URA.RU читатели.

В городских пабликах опубликовали фото снесенной ветром остановки. В комментариях пользователи поясняют, что остановка уже была сломана, и держалась на одном креплении. Очевидцы отмечают, что при падении остановки никто не пострадал.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о шквальном ветре. По прогнозам специалистов, ожидались порывы до 18 метров в секунду.

Остановку «Стадион» в Миассе снесло ветром
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) вечером 27 апреля порывом ветра снесло остановку. Как сообщили URA.RU читатели, остановку «Стадион» вырвало из крепления, и перевернуло. Видео и фото инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Был такой сильный ветер, что вся конструкция остановки „Стадион“ просто перевернулась. Может быть, она была не очень надежно закреплена. Но факт, того, что остановки теперь нет — неизменен», — написали URA.RU читатели. В городских пабликах опубликовали фото снесенной ветром остановки. В комментариях пользователи поясняют, что остановка уже была сломана, и держалась на одном креплении. Очевидцы отмечают, что при падении остановки никто не пострадал. Ранее синоптики предупреждали жителей области о шквальном ветре. По прогнозам специалистов, ожидались порывы до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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