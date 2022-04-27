Порывы ветра достигали 18 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) вечером 27 апреля порывом ветра снесло остановку. Как сообщили URA.RU читатели, остановку «Стадион» вырвало из крепления, и перевернуло. Видео и фото инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Был такой сильный ветер, что вся конструкция остановки „Стадион“ просто перевернулась. Может быть, она была не очень надежно закреплена. Но факт, того, что остановки теперь нет — неизменен», — написали URA.RU читатели.

В городских пабликах опубликовали фото снесенной ветром остановки. В комментариях пользователи поясняют, что остановка уже была сломана, и держалась на одном креплении. Очевидцы отмечают, что при падении остановки никто не пострадал.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о шквальном ветре. По прогнозам специалистов, ожидались порывы до 18 метров в секунду.

Остановку «Стадион» в Миассе снесло ветром Фото: «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте»