Власти Екатеринбурга: что ждет тех, кому нужно место в детсаду

29 апреля 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

23 000 детей пойдут в детские сады Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге прошел онлайн-брифинг, где обсудили вопрос, связанный с наличием мест в детских садах. Также речь шла о создании условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. Власти обещали, что проблем с местами не будет. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела дошкольного образования Департамента города Наталья Ведерникова. «Около 23 000 детей пойдут в муниципальные детские сады Екатеринбурга в 2022-2023 учебном году. Конституционное право на бесплатное дошкольное образование маленькие екатеринбуржцы получают в полном объеме», — отметила Ведерникова. Чтобы решить проблему с устройством детей в детские сады, были созданы дополнительные места. «Количество мест для детей с полутора до двух лет возросло аж в четыре раза. В прошлом году было 300 мест, а в этом году — 1200 мест. Для детей с трех до четырех лет выделено около 7000 тысяч мест, что полностью покрывает потребность в этой возрастной категории. Дети с трех до сети лет также будут обеспечены местами в детских садах», — резюмировала чиновница. Ранее URA.RU писало, что в рамках ландшафтного фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге разместят восемь садов. Всего в конкурсе участвуют 10 проектов. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с администрацией Екатеринбурга. Фестиваль пройдет в августе 2022 года. Всего на обозрение горожан будет представлено восемь садов. Каждый из них займет 100 квадратных метров и будет обладать уникальной концепцией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге прошел онлайн-брифинг, где обсудили вопрос, связанный с наличием мест в детских садах. Также речь шла о создании условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. Власти обещали, что проблем с местами не будет. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела дошкольного образования Департамента города Наталья Ведерникова. «Около 23 000 детей пойдут в муниципальные детские сады Екатеринбурга в 2022-2023 учебном году. Конституционное право на бесплатное дошкольное образование маленькие екатеринбуржцы получают в полном объеме», — отметила Ведерникова. Чтобы решить проблему с устройством детей в детские сады, были созданы дополнительные места. «Количество мест для детей с полутора до двух лет возросло аж в четыре раза. В прошлом году было 300 мест, а в этом году — 1200 мест. Для детей с трех до четырех лет выделено около 7000 тысяч мест, что полностью покрывает потребность в этой возрастной категории. Дети с трех до сети лет также будут обеспечены местами в детских садах», — резюмировала чиновница. Ранее URA.RU писало, что в рамках ландшафтного фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге разместят восемь садов. Всего в конкурсе участвуют 10 проектов. Финальный отбор проведет команда экспертов из Москвы совместно с администрацией Екатеринбурга. Фестиваль пройдет в августе 2022 года. Всего на обозрение горожан будет представлено восемь садов. Каждый из них займет 100 квадратных метров и будет обладать уникальной концепцией.