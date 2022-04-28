В уральском полпредстве решили судьбу ГФИ по ХМАО

Александр Постников сохранит пост главного федерального инспектора по ХМАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У уральского полпредства отсутствуют планы по смене главного федерального инспектора по ХМАО Александра Постникова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Постников был назначен на должность ГФИ в 2020 году еще при прежнем уральском полпреде — Николае Цуканове и считался его человеком. После того, как полномочным представителем президента в УрФО был назначен Владимир Якушев, ходили разные слухи о судьбе югорского федерального инспектора. Но за прошедшее время претензий к Постникову нет. Поэтому он сохраняет свой пост и продолжает работу», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до Постникова журналисту агентства не удалось, он не ответил на телефонный звонок. В пресс-службу уральского полпредства был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Постников был назначен на пост главного федерального инспектора по ХМАО в феврале 2020 года. Он является выходцем из ФСБ. Прежний главный федеральный инспектор в Югре Андрей Руцинский перешел на аналогичную должность в Свердловской области.