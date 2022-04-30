В Пермском крае простятся с погибшим на Украине младшим сержантом

Евгений Габов служил по контракту Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Младший сержант контрактной службы Евгений Габов из Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Уинского муниципального округа.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Габов Евгений Александрович. Евгений служил по контракту в звании младшего сержанта», — говорится на сайте администрации. Чиновники выразили глубокие соболезнования родным.

Евгений Габов окончил Уинскую школу в 2004 году. У погибшего остались трое детей. Прощание состоится 2 мая в 11.00 по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1.

Прощание с Евгением Габовым, погибшим на Украине, состоится 2 мая фото: администрация Уинского муниципального округа