30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Пермском крае простятся с погибшим на Украине младшим сержантом

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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, венки, смерть, похороны
Евгений Габов служил по контракту Фото:

Младший сержант контрактной службы Евгений Габов из Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Уинского муниципального округа.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Габов Евгений Александрович. Евгений служил по контракту в звании младшего сержанта», — говорится на сайте администрации. Чиновники выразили глубокие соболезнования родным.

Евгений Габов окончил Уинскую школу в 2004 году. У погибшего остались трое детей. Прощание состоится 2 мая в 11.00 по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1.

Прощание с Евгением Габовым, погибшим на Украине, состоится 2 мая

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Младший сержант контрактной службы Евгений Габов из Пермского края погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Уинского муниципального округа. «В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Габов Евгений Александрович. Евгений служил по контракту в звании младшего сержанта», — говорится на сайте администрации. Чиновники выразили глубокие соболезнования родным. Евгений Габов окончил Уинскую школу в 2004 году. У погибшего остались трое детей. Прощание состоится 2 мая в 11.00 по адресу: с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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