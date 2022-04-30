За салютом горожане наблюдали с набережной Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, в Челябинске завершились фейерверком. На набережной реки Миасс, откуда можно было наблюдать за салютом, собралось много людей, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Центр Челябинска был перекрыт с 20 часов для общественного и личного транспорта. Ограничения будут сняты в 23 часа. Чтобы развести горожан после фейерверка, трамваи и троллейбусы продлят режим работы.

Днем 1 мая в парке Гагарина состоялся праздничный концерт-митинг. Масштабные массовые мероприятия по случаю Первомая впервые проводятся в Челябинске с начала пандемии коронавируса.

2 мая в Челябинске будет перекрыто движение транспорта с 10:00 до 15:00. Ограничения коснутся проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга, а также всех перекрестков на данном участке. Это связано с проведением велогонки и легкоатлетической эстафеты.

Салют был дан в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фейерверк продолжался 10 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU