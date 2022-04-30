30 апреля 2022
29 апреля 2022

Челябинск отметил Первомай салютом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Челябинск
За салютом горожане наблюдали с набережной Миасса Фото:

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, в Челябинске завершились фейерверком. На набережной реки Миасс, откуда можно было наблюдать за салютом, собралось много людей, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Центр Челябинска был перекрыт с 20 часов для общественного и личного транспорта. Ограничения будут сняты в 23 часа. Чтобы развести горожан после фейерверка, трамваи и троллейбусы продлят режим работы.

Днем 1 мая в парке Гагарина состоялся праздничный концерт-митинг. Масштабные массовые мероприятия по случаю Первомая впервые проводятся в Челябинске с начала пандемии коронавируса.

2 мая в Челябинске будет перекрыто движение транспорта с 10:00 до 15:00. Ограничения коснутся проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга, а также всех перекрестков на данном участке. Это связано с проведением велогонки и легкоатлетической эстафеты.

Фейерверк. Челябинск
Салют был дан в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести»
Фото:
Фейерверк. Челябинск
Фейерверк продолжался 10 минут
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Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, в Челябинске завершились фейерверком. На набережной реки Миасс, откуда можно было наблюдать за салютом, собралось много людей, передает корреспондент URA.RU с места событий. Центр Челябинска был перекрыт с 20 часов для общественного и личного транспорта. Ограничения будут сняты в 23 часа. Чтобы развести горожан после фейерверка, трамваи и троллейбусы продлят режим работы. Днем 1 мая в парке Гагарина состоялся праздничный концерт-митинг. Масштабные массовые мероприятия по случаю Первомая впервые проводятся в Челябинске с начала пандемии коронавируса. 2 мая в Челябинске будет перекрыто движение транспорта с 10:00 до 15:00. Ограничения коснутся проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга, а также всех перекрестков на данном участке. Это связано с проведением велогонки и легкоатлетической эстафеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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