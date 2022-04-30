Центр Челябинска перекроют на пять часов

Здесь пройдут велогонка и эстафета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 2 мая из-за легкоатлетической эстафеты будет перекрыта центральная часть города от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга со всеми сопутствующими перекрестками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«2 мая эстафета и велогонка в Челябинске. С 10:00 до 15:00 будет закрыто движение городского транспорта по пр. Ленина от ул. Лесопарковой до ул. Цвиллинга, а также на всех перекрестках на данном участке. На период закрытия изменится траса движения автобусов №№ 2, 4, 14, 15, 16, 33, 51, 64, 81, 90с, 123, 136К, 483, троллейбусов №№7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 26 и трамваев №№ 17, 20», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, 1 мая из-за салюта на набережной реки Миасс около памятника Столыпину будет ограничено движение транспорта с 20:00 до 23:00. Фейерверк начнется в 22:00.