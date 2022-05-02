02 мая 2022
01 мая 2022

В Челябинской области выпадет снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег 9 Мая. Златоуст, снег, машины в снегу
Мокрый снег пройдет в горнозаводской зоне Челябинской области Фото:

На западе Челябинской области 6 мая обещают обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«Дождь начнется в горнозаводской зоне Южного Урала с 5 мая. К 6 мая дневные температуры упадут с 16 до 5 градусов выше нуля и пройдет сильный снег с дождем», — указано на сайте метеорологов.

Такую погоду обещают в Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Златоусте. Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, указали метеорологи.

На западе Челябинской области обещают сильный мокрый снег

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На западе Челябинской области 6 мая обещают обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео». «Дождь начнется в горнозаводской зоне Южного Урала с 5 мая. К 6 мая дневные температуры упадут с 16 до 5 градусов выше нуля и пройдет сильный снег с дождем», — указано на сайте метеорологов. Такую погоду обещают в Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Златоусте. Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, указали метеорологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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