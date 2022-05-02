Мокрый снег пройдет в горнозаводской зоне Челябинской области
На западе Челябинской области 6 мая обещают обильные осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».
«Дождь начнется в горнозаводской зоне Южного Урала с 5 мая. К 6 мая дневные температуры упадут с 16 до 5 градусов выше нуля и пройдет сильный снег с дождем», — указано на сайте метеорологов.
Такую погоду обещают в Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Златоусте. Тем временем в большинстве районов области сохраняется высокая опасность природных пожаров. По региональной шкале — 4 класс горимости леса, указали метеорологи.
На западе Челябинской области обещают сильный мокрый снег
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