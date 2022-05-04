В Кургане снимут сериал в духе Netflix с московскими звездами

04 мая 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Уральцы снимут в Кургане мистический сериал про подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продюсерский центр Ирины Беловой в Екатеринбурге снимет сериал о жизни подростков в жанре драма, детектив, хоррор в Кургане. В проекте «Двенадцать способов завести друзей» примут участие звезды российского кино, рассказала URA.RU генеральный продюсер центра Ольга Фанда. «На базе нашего центра, где занимаются подростки, мы запустили проект — сериал о подростках. Режиссер — Игорь Зайцев („Каникулы строгого режима“, „За час до рассвета“, „Есенин“, „Бендер“ и др.), сценарист — Тихон Корнев (все части „Гоголь“, „Диггеры“, последняя часть „Экипаж“). На данный момент идет работа со сценарием — до июня. Далее два месяца на подготовительный период и съемки — сентябрь, октябрь, ноябрь. По плану через восемь месяцев у нас будет готовый сериал. Список звезд будет большой и интересный, сейчас идет процесс согласования. Правительство и Министерство культуры Свердловской области поддержали нас, часть бюджета есть, но мы находимся в поисках спонсоров», — рассказала Ольга Фанда. Согласно сценарию, главный герой сериала — подросток Ден Кораблев. Задолго до начала истории его мать была убита на глазах семилетнего ребенка. Отчим, продав квартиру, увез пасынка на Гоа — жить вдали от тягостных воспоминаний. Спустя семь лет отчим попадает в тюрьму, а Дэну приходится вернуться в Курган — депрессивный уральский городишко, к бабушке, которая ненавидела его мать. Подросток должен адаптироваться к новой жизни и школе. Некоторые эпизоды будут сняты в Кургане, но большая часть — в Екатеринбурге и его окраинах. Предполагается, что в съемках примут участие актеры Александр Петров, Милош Бикович, Татьяна Догилева, Сергей Гармаш, Владимир Вдовиченков, Ирина Белова. Референсами для уральского проекта станут сериалы Netflix «Очень странные дела» и «Конец гребанного мира», а также «Школа» Валерии Гай Германики. Авторы проекта считают, что в Кургане есть нечто мистическое, подходящее для съемок фильма в жанре «хоррор» фото: презентация проекта продюсерского центра Ирины Беловой Это история о взрослении — детях сталкивающихся с миром взрослых и о взрослых, так и оставшихся детьми. «Мы хотим создать честный и правдоподобный сериал, не приукрашенное кино. Мы любим русского человека в его многогранности и неоднозначности», — пишут авторы проекта. фото: презентация проекта продюсерского центра Ирины Беловой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Продюсерский центр Ирины Беловой в Екатеринбурге снимет сериал о жизни подростков в жанре драма, детектив, хоррор в Кургане. В проекте «Двенадцать способов завести друзей» примут участие звезды российского кино, рассказала URA.RU генеральный продюсер центра Ольга Фанда. «На базе нашего центра, где занимаются подростки, мы запустили проект — сериал о подростках. Режиссер — Игорь Зайцев („Каникулы строгого режима“, „За час до рассвета“, „Есенин“, „Бендер“ и др.), сценарист — Тихон Корнев (все части „Гоголь“, „Диггеры“, последняя часть „Экипаж“). На данный момент идет работа со сценарием — до июня. Далее два месяца на подготовительный период и съемки — сентябрь, октябрь, ноябрь. По плану через восемь месяцев у нас будет готовый сериал. Список звезд будет большой и интересный, сейчас идет процесс согласования. Правительство и Министерство культуры Свердловской области поддержали нас, часть бюджета есть, но мы находимся в поисках спонсоров», — рассказала Ольга Фанда. Согласно сценарию, главный герой сериала — подросток Ден Кораблев. Задолго до начала истории его мать была убита на глазах семилетнего ребенка. Отчим, продав квартиру, увез пасынка на Гоа — жить вдали от тягостных воспоминаний. Спустя семь лет отчим попадает в тюрьму, а Дэну приходится вернуться в Курган — депрессивный уральский городишко, к бабушке, которая ненавидела его мать. Подросток должен адаптироваться к новой жизни и школе. Некоторые эпизоды будут сняты в Кургане, но большая часть — в Екатеринбурге и его окраинах. Предполагается, что в съемках примут участие актеры Александр Петров, Милош Бикович, Татьяна Догилева, Сергей Гармаш, Владимир Вдовиченков, Ирина Белова. Референсами для уральского проекта станут сериалы Netflix «Очень странные дела» и «Конец гребанного мира», а также «Школа» Валерии Гай Германики.