06 мая 2022

Челябинец протаранил ворота КПП секретного города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Озерск. Челябинская область, кпп, запретный город, зато
Инцидент произошел на въезде в Озерск Фото:

Водитель иномарки на полной скорости врезался в ворота контрольно-пропускного пункта на въезде в Озерск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из-за резкого ухудшения самочувствия мужчина съехал в сторону ограждения, чтобы избежать столкновения с другими машинами.

«Водитель легкового транспортного средства в городе Озерске, двигался по участку дороги. Состояние его ухудшилось, в связи чем он допустил наезд на препятствие. Сотрудники полиции вызвали медиков, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Инцидент произошел на КПП на въезде в город со стороны Каслей. Фото аварии было выложено очевидцами в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей предположили, что мужчина был пьян, но по словам полицейских, это был несчастный случай.

«Я была как раз свидетелем, переходила дорогу. Он просто влетел в столб, удар был сильный. Он увел машину в сторону, что бы не собрать впереди 2 машины. Он был в сознании, скорее всего отказали тормоза. Молодец мужик, что увел машину в сторону, иначе жертв было бы не избежать», — поделилась свидетель событий Марина Броварова в социальной сети.

Мужчина съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с другими машинами
Фото:

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Водитель иномарки на полной скорости врезался в ворота контрольно-пропускного пункта на въезде в Озерск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из-за резкого ухудшения самочувствия мужчина съехал в сторону ограждения, чтобы избежать столкновения с другими машинами. «Водитель легкового транспортного средства в городе Озерске, двигался по участку дороги. Состояние его ухудшилось, в связи чем он допустил наезд на препятствие. Сотрудники полиции вызвали медиков, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Инцидент произошел на КПП на въезде в город со стороны Каслей. Фото аварии было выложено очевидцами в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей предположили, что мужчина был пьян, но по словам полицейских, это был несчастный случай. «Я была как раз свидетелем, переходила дорогу. Он просто влетел в столб, удар был сильный. Он увел машину в сторону, что бы не собрать впереди 2 машины. Он был в сознании, скорее всего отказали тормоза. Молодец мужик, что увел машину в сторону, иначе жертв было бы не избежать», — поделилась свидетель событий Марина Броварова в социальной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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