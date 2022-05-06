Инцидент произошел на въезде в Озерск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель иномарки на полной скорости врезался в ворота контрольно-пропускного пункта на въезде в Озерск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из-за резкого ухудшения самочувствия мужчина съехал в сторону ограждения, чтобы избежать столкновения с другими машинами.

«Водитель легкового транспортного средства в городе Озерске, двигался по участку дороги. Состояние его ухудшилось, в связи чем он допустил наезд на препятствие. Сотрудники полиции вызвали медиков, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Инцидент произошел на КПП на въезде в город со стороны Каслей. Фото аварии было выложено очевидцами в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей предположили, что мужчина был пьян, но по словам полицейских, это был несчастный случай.

«Я была как раз свидетелем, переходила дорогу. Он просто влетел в столб, удар был сильный. Он увел машину в сторону, что бы не собрать впереди 2 машины. Он был в сознании, скорее всего отказали тормоза. Молодец мужик, что увел машину в сторону, иначе жертв было бы не избежать», — поделилась свидетель событий Марина Броварова в социальной сети.

Мужчина съехал с дороги, чтобы избежать столкновения с другими машинами Фото: группа «Подслушано в Озерске» во «Вконтакте»