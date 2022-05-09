Глава Херсона высказался о присоединении региона к РФ

09 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Глава Херсонской области заявил, что планов присоединения к Крыму нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонская область не войдет в состав Крыма, но может присоединиться к России в качестве одного из субъектов нового федерального округа. Об этом заявил украинский государственный и политический деятель, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. «Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таких нет. Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью», — передает ТАСС слова Сальдо. В Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Также глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Херсонская область не войдет в состав Крыма, но может присоединиться к России в качестве одного из субъектов нового федерального округа. Об этом заявил украинский государственный и политический деятель, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо. «Это разговоры из сферы кулуарных предположений. Официальных разговоров и планов таких нет. Может быть, — это мое предположение — будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью», — передает ТАСС слова Сальдо. В Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Также глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.