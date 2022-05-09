Жители ХМАО 300 раз пожаловались на благоустройство

Жители жаловались на состояние дорог, столбов и подъездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за неделю отправили более 300 сообщений на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Об это сообщает Центр управления регионом ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Так, жители региона жаловались на состояние дорог, столбов и подъездов. Кроме того, на „Госуслугах“ рассказали о несвоевременном вывозе мусора в Излучинске», -уточняют в ЦУР ХМАО.

Также в Центре управления регионом отметили, что подать обращение или рассказать об инциденте может каждый гражданин. Это можно сделать через мобильное приложение или виджет, который размещен на официальных сайтах администраций муниципалитетов и окружных департаментов.

Ранее URA.RU рассказывало о микрорайоне Южный в городе Урай (ХМАО), где шесть лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог. Жители района писали жалобу в СКР, но ведомство не рассмотрело состава преступления.