09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Жители ХМАО 300 раз пожаловались на благоустройство

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , ребенок, бордюр, строительство, новостройка, дети, девочка, благоустройство, строительство, стройка, детская безопасность
Жители жаловались на состояние дорог, столбов и подъездов Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа за неделю отправили более 300 сообщений на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Об это сообщает Центр управления регионом ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Так, жители региона жаловались на состояние дорог, столбов и подъездов. Кроме того, на „Госуслугах“ рассказали о несвоевременном вывозе мусора в Излучинске», -уточняют в ЦУР ХМАО.

Также в Центре управления регионом отметили, что подать обращение или рассказать об инциденте может каждый гражданин. Это можно сделать через мобильное приложение или виджет, который размещен на официальных сайтах администраций муниципалитетов и окружных департаментов.

Ранее URA.RU рассказывало о микрорайоне Южный в городе Урай (ХМАО), где шесть лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог. Жители района писали жалобу в СКР, но ведомство не рассмотрело состава преступления.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа за неделю отправили более 300 сообщений на платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Об это сообщает Центр управления регионом ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Так, жители региона жаловались на состояние дорог, столбов и подъездов. Кроме того, на „Госуслугах“ рассказали о несвоевременном вывозе мусора в Излучинске», -уточняют в ЦУР ХМАО. Также в Центре управления регионом отметили, что подать обращение или рассказать об инциденте может каждый гражданин. Это можно сделать через мобильное приложение или виджет, который размещен на официальных сайтах администраций муниципалитетов и окружных департаментов. Ранее URA.RU рассказывало о микрорайоне Южный в городе Урай (ХМАО), где шесть лет нет центрального водоснабжения, газопровода и асфальтовых дорог. Жители района писали жалобу в СКР, но ведомство не рассмотрело состава преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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