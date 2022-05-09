В Екатеринбурге школьника на велосипеде сбила легковушка. Видео момента аварии 10 мая 2022 в 20:56 Размер текста - 17 + Инцидент произошел днем 10 мая Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Водитель «Жигулей» сбил школьника на велосипеде на пересечении улиц Феофанова и Удельной в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 10 мая, в котором пострадал ребенок-велосипедист», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции уточняют, что за рулем легкового авто находился 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 11 лет и привлекался к ответственности за нарушение ПДД три раза. Водитель пояснил, что при проезде перекрестка из-за машин неожиданно выехал ребенок на велосипеде, поэтому среагировать вовремя не успел. Ребенка доставили в больницу с травмами различного рода. Сотрудники ведомства проведут проверку в организации, в которой обучается велосипедист, на предмет обучения безопасности на дороге. Материалы дела передадут в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района г. Екатеринбурга. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . Водитель «Жигулей» сбил школьника на велосипеде на пересечении улиц Феофанова и Удельной в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 10 мая, в котором пострадал ребенок-велосипедист», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции уточняют, что за рулем легкового авто находился 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 11 лет и привлекался к ответственности за нарушение ПДД три раза. Водитель пояснил, что при проезде перекрестка из-за машин неожиданно выехал ребенок на велосипеде, поэтому среагировать вовремя не успел. Ребенка доставили в больницу с травмами различного рода. Сотрудники ведомства проведут проверку в организации, в которой обучается велосипедист, на предмет обучения безопасности на дороге. Материалы дела передадут в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района г. Екатеринбурга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям