Заключенным свердловской колонии вынесли приговор за бунт

Заключенным ИК № 46 за бунт назначили наказание от трех лет и трех месяцев до 12 лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Невьянский городской суд вынес приговор заключенным ИК № 46, которые 25 сентября 2019 года устроили беспорядки. Двое из них должны были освободиться через пять дней. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга

«В Свердловской области восемь осужденных одной из исправительных колоний признаны виновными в массовых беспорядках. Собранные следственным отделом по городу Невьянск СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора», — рассказал представитель СК по Свердловской области.

Сообщается, что все подсудимые признаны виновными в массовых беспорядках (ч.2 ст. 212 УК РФ), а один из них привлечен по статье призыва к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ) и угрозы применения насилия, совершенной в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч.2 ст. 321 УК РФ).

В совокупности подсудимым назначены наказания на срок от трех лет и трех месяцев до 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.