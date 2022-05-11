Минобороны РФ: на Украине готовят провокации с химоружием

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Российских военных хотят обвинить в готовящихся провокациях, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине готовят провокации с химоружием, военно-биологические исследования финансируются США. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций. С целью обвинения российских вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по сирийскому сценарию, позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных», — заявили в Минобороны РФ.

Администрация Киева просила поставить на Украину средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые защищают от химикатов, сообщили в министерстве. Полученная информация подтверждает реализацию военно-биологической программы США на Украине, отметили в МО. В 2022 году из Соединенных Штатов передали туда более 220 тысяч ампул с атропином и препаратов для дезинфекции, цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление Минобороны РФ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее в Минобороны РФ рассказали о лабораториях на Украине, которые работали с патогенами смертельно опасных болезней. В министерстве также отмечали, что их работу финансировали США.

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На Украине готовят провокации с химоружием, военно-биологические исследования финансируются США. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Министерство обороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций. С целью обвинения российских вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по сирийскому сценарию, позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных», — заявили в Минобороны РФ. Администрация Киева просила поставить на Украину средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, которые защищают от химикатов, сообщили в министерстве. Полученная информация подтверждает реализацию военно-биологической программы США на Украине, отметили в МО. В 2022 году из Соединенных Штатов передали туда более 220 тысяч ампул с атропином и препаратов для дезинфекции, цитирует «Федеральное агентство новостей» заявление Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Ранее в Минобороны РФ рассказали о лабораториях на Украине, которые работали с патогенами смертельно опасных болезней. В министерстве также отмечали, что их работу финансировали США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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