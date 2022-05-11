11 мая 2022

В Екатеринбурге встали трамваи. «Целый час не можем уехать на работу!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, трамвай, общественный транспорт, маршрут25
Задержка трамваев связана с обнаружением бесхозного предмета в одном из вагонов Фото:

Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Читатели URA.RU рассказали, что ждали нужный трамвай с ВИЗа в сторону центра города порядка 60 минут.

«Жду свой трамвай уже целый час, не можем уехать на работу. Кроме меня тут еще толпа, кто-то уходит на автобус, а некоторые вызывают такси», — посетовал читатель.

В «Гортрансе» пояснили, что задержка маршрутов с ВИЗа связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев. «Действительно, линия встала из-за того, что какой-то гражданин забыл в салоне трамвая сумку. Долгое время ждали специалистов, время простоя — 36 минут», — уточнил начальник службы пассажирских перевозок «Гортранса» Андрей Ившин. В настоящий момент движение восстановлено.

На скриншоте заметно, что транспорт с ВИЗа в сторону центра не проходил достаточное время — во всем периметре лишь два трамвая, движущихся по направлению к проспекту Ленина

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Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Читатели URA.RU рассказали, что ждали нужный трамвай с ВИЗа в сторону центра города порядка 60 минут. «Жду свой трамвай уже целый час, не можем уехать на работу. Кроме меня тут еще толпа, кто-то уходит на автобус, а некоторые вызывают такси», — посетовал читатель. В «Гортрансе» пояснили, что задержка маршрутов с ВИЗа связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев. «Действительно, линия встала из-за того, что какой-то гражданин забыл в салоне трамвая сумку. Долгое время ждали специалистов, время простоя — 36 минут», — уточнил начальник службы пассажирских перевозок «Гортранса» Андрей Ившин. В настоящий момент движение восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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