Задержка трамваев связана с обнаружением бесхозного предмета в одном из вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Читатели URA.RU рассказали, что ждали нужный трамвай с ВИЗа в сторону центра города порядка 60 минут.

«Жду свой трамвай уже целый час, не можем уехать на работу. Кроме меня тут еще толпа, кто-то уходит на автобус, а некоторые вызывают такси», — посетовал читатель.

В «Гортрансе» пояснили, что задержка маршрутов с ВИЗа связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев. «Действительно, линия встала из-за того, что какой-то гражданин забыл в салоне трамвая сумку. Долгое время ждали специалистов, время простоя — 36 минут», — уточнил начальник службы пассажирских перевозок «Гортранса» Андрей Ившин. В настоящий момент движение восстановлено.

На скриншоте заметно, что транспорт с ВИЗа в сторону центра не проходил достаточное время — во всем периметре лишь два трамвая, движущихся по направлению к проспекту Ленина Скриншот «Яндекс.Карты»