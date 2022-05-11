У кенгуренка Плутошки, подаренного Алексеем Текслером 3 года назад, появилась подружка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском эколого-биологическом центре Озерска появился новый обитатель. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев привез в город самку кенгуру. До этого основным обитателем центра был кенгуренок Плутошка, которого три года назад центру подарил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили URA.RU в центре.

«Когда в город приехал глава Росатома Алексей Лихачев я попросила его чтобы нам купили кенгуренка-девочку. Он пообещал, что купит, и реально выполнил обещание. Прошло около полугода, даже меньше, и нам привезли девочку-кенгуру», — рассказала URA.RU директор детского эколого-биологического центра Наталья Косажевская.

Директор добавила, что они долго мониторили все зоопарки страны. Дело в том, что долгое время в зверинцах рождались только мужские особи кенгуру. Как только в центре узнали, что в Екатеринбурге родилась кенгуру-девочка, сразу ее забрали. Сейчас, по словам директора, горожане будут выбирать имя. Пока что ее неофициально назвали Аннушка, в честь первого реактора, построенного в городе.

В центре имеются все условия для содержания животных. Там есть две теплицы, ботанический сад площадью 500 квадратных метров. Животных круглый год кормят свежими плодами. Кормовая база там лучше, чем в любом зоопарке.

Кенгуренок Плутошка появился в центре три года назад. Его лично подарил городу губернатор Алексей Текслер. Имя животному выбирали всем городом, и назвали в честь редкого металла плутония, который впервые начался синтезироваться именно в Озерске. У кенгуру имеется своя клетка с отдельным выходом в вольер. Плутошка очень любит детей, очень контактный, его все угощают. Для многих он уже стал символом Озерска.