Челябинский дошкольник получит полмиллиона за травму в детсаду

Ребенок получил перелом ноги из-за обрыва качели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе прокуратура взыскала 500 тысяч рублей в счет причинения морального вреда шестилетнему ребенку, получившему травму на качелях в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В ноябре 2019 года шестилетний воспитанник детского сада качался на качели на прогулочном участке. В результате обрыва крепления качели ребенок упал и получил удар креплением по ноге. Мальчику был причинен закрытый перелом большеберцовой кости левой голени, ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько операций», — говорится в сообщении.

Поставку и монтаж игрового комплекса в детский сад произвел предприниматель из Златоуста. По заключению судебного эксперта обрыв крепления произошел из-за недостатков в конструкции изделия. В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Решением Миасского городского суда с индивидуального предпринимателя взыскано 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.