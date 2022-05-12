12 мая 2022

Челябинский дошкольник получит полмиллиона за травму в детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, качели, ковидный госпиталь, благоустройство территории госпиталя
Ребенок получил перелом ноги из-за обрыва качели Фото:

В Миассе прокуратура взыскала 500 тысяч рублей в счет причинения морального вреда шестилетнему ребенку, получившему травму на качелях в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В ноябре 2019 года шестилетний воспитанник детского сада качался на качели на прогулочном участке. В результате обрыва крепления качели ребенок упал и получил удар креплением по ноге. Мальчику был причинен закрытый перелом большеберцовой кости левой голени, ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько операций», — говорится в сообщении.

Поставку и монтаж игрового комплекса в детский сад произвел предприниматель из Златоуста. По заключению судебного эксперта обрыв крепления произошел из-за недостатков в конструкции изделия. В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Решением Миасского городского суда с индивидуального предпринимателя взыскано 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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В Миассе прокуратура взыскала 500 тысяч рублей в счет причинения морального вреда шестилетнему ребенку, получившему травму на качелях в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «В ноябре 2019 года шестилетний воспитанник детского сада качался на качели на прогулочном участке. В результате обрыва крепления качели ребенок упал и получил удар креплением по ноге. Мальчику был причинен закрытый перелом большеберцовой кости левой голени, ребенок проходил длительное лечение в медицинских учреждениях, перенес несколько операций», — говорится в сообщении. Поставку и монтаж игрового комплекса в детский сад произвел предприниматель из Златоуста. По заключению судебного эксперта обрыв крепления произошел из-за недостатков в конструкции изделия. В интересах несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Решением Миасского городского суда с индивидуального предпринимателя взыскано 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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