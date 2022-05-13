Малыш был дома один и играл у открытого окна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники МЧС в Челябинске спасли четырехлетнего малыша, который сидел на подоконнике у открытого окна в квартире на 11 этаже. Ребенок был дома один.

«Сегодня утром сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступил тревожный звонок от очевидцев. В открытом окне 11-го этажа жилого дома на улице 1-я Окружная сидел малолетний ребенок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По вызову прибыли сотрудники МЧС. Они развернули автолестницу и поднялись к окну, чтобы снять ребенка. Он находился в квартире один. Мальчика передали сотрудникам полиции. Родителям придется дать объяснение, почему они оставили ребенка в опасности.

В ГУ МЧС отметили, что это не первый случай в этом сезоне. Спасатели просят не оставлять детей дома одних и следить за ними, поскольку они не могут оценить степень опасности своих действий.