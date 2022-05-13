13 мая 2022

Спасатели в Челябинске сняли с окна 11 этажа малыша. Он был дома один

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Начало сноса Ховринской больницы в Москве, вид из окна, открытое окно, окно, ховринская больница
Малыш был дома один и играл у открытого окна Фото:

Сотрудники МЧС в Челябинске спасли четырехлетнего малыша, который сидел на подоконнике у открытого окна в квартире на 11 этаже. Ребенок был дома один.

«Сегодня утром сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступил тревожный звонок от очевидцев. В открытом окне 11-го этажа жилого дома на улице 1-я Окружная сидел малолетний ребенок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По вызову прибыли сотрудники МЧС. Они развернули автолестницу и поднялись к окну, чтобы снять ребенка. Он находился в квартире один. Мальчика передали сотрудникам полиции. Родителям придется дать объяснение, почему они оставили ребенка в опасности.

В ГУ МЧС отметили, что это не первый случай в этом сезоне. Спасатели просят не оставлять детей дома одних и следить за ними, поскольку они не могут оценить степень опасности своих действий.

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Сотрудники МЧС в Челябинске спасли четырехлетнего малыша, который сидел на подоконнике у открытого окна в квартире на 11 этаже. Ребенок был дома один. «Сегодня утром сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступил тревожный звонок от очевидцев. В открытом окне 11-го этажа жилого дома на улице 1-я Окружная сидел малолетний ребенок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. По вызову прибыли сотрудники МЧС. Они развернули автолестницу и поднялись к окну, чтобы снять ребенка. Он находился в квартире один. Мальчика передали сотрудникам полиции. Родителям придется дать объяснение, почему они оставили ребенка в опасности. В ГУ МЧС отметили, что это не первый случай в этом сезоне. Спасатели просят не оставлять детей дома одних и следить за ними, поскольку они не могут оценить степень опасности своих действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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