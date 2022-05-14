Самолет совершил внеплановую посадку в ХМАО

Самолет рейса «Нижневартовск-Ижевск» запросил разрешение на посадку в аэропорту Сургута (ХМАО). Основанием для посадки стало подозрение на пожар в багажном отсеке, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Экипаж объявил сигнал срочности по причине подозрения на пожар в багажном отсеке. Запросил посадку в аэропорту Сургут в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале. Инцидент произошел 14 мая, но сообщение об этом опубликовано 15 мая.
Самолет Bombardier CRJ-200 рег/RA-67156 выполнял рейс UVT9775 Нижневартовск — Ижевск. Используется компанией «Ювт Аэро» республики Татарстан.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу авиакомпании «Ювт Аэро», а также аэропорта Сургута. На момент публикации новости ответ не поступил.
Самолет рейса «Нижневартовск-Ижевск» запросил разрешение на посадку в аэропорту Сургута (ХМАО). Основанием для посадки стало подозрение на пожар в багажном отсеке, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Экипаж объявил сигнал срочности по причине подозрения на пожар в багажном отсеке. Запросил посадку в аэропорту Сургут в штатном режиме», — сообщается в telegram-канале. Инцидент произошел 14 мая, но сообщение об этом опубликовано 15 мая. Самолет Bombardier CRJ-200 рег/RA-67156 выполнял рейс UVT9775 Нижневартовск — Ижевск. Используется компанией «Ювт Аэро» республики Татарстан. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу авиакомпании «Ювт Аэро», а также аэропорта Сургута. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказало об отказе генератора у самолета компании Utair. Генератор отказал при вылете из аэропорта Нижневартовска.