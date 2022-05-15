Серовчане жалуются на администрацию из-за остановки с диваном. Фото 16 мая 2022 в 01:38 Размер текста - 17 + Жители Серова просят администрацию отремонтировать старую остановку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация, депутаты, директора! Пожалуйста, сделайте садоводам хорошую остановку», — передает сообщество слова жителя. На фото автобусная остановка на Медянке в Серове Фото: «Это Серов, детка», vk.com Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане. Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница. Так выглядит остановка изнутри Фото местного жителя Серова Автобусная остановка весной Фото местного жителя Серова Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий. Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация, депутаты, директора! Пожалуйста, сделайте садоводам хорошую остановку», — передает сообщество слова жителя. Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане. Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница. Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям