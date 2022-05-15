Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».
Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане.
Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница.
Так выглядит остановка изнутри
Фото местного жителя Серова
Автобусная остановка весной
Фото местного жителя Серова
Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля.
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Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация, депутаты, директора! Пожалуйста, сделайте садоводам хорошую остановку», — передает сообщество слова жителя. Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане. Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница. Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля.