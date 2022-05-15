15 мая 2022
14 мая 2022

Серовчане жалуются на администрацию из-за остановки с диваном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябковское кладбище. Курган, бездомные животные, автобусная остановка, женщина, пассажирка, ожидание автобуса, уличная собака
Жители Серова просят администрацию отремонтировать старую остановку (архивное фото) Фото:

Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация, депутаты, директора! Пожалуйста, сделайте садоводам хорошую остановку», — передает сообщество слова жителя.

На фото автобусная остановка на Медянке в Серове
Фото:

Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане.

Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница.

Так выглядит остановка изнутри
Автобусная остановка весной

Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля.

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Жители Серова (Свердловская область) жалуются на администрацию города из-за того, что они не могут заменить старую, ржавую автобусную остановку на новую. Проблему осветили в группе «Это Серов, детка» в соцсети «ВКонтакте». «Администрация, депутаты, директора! Пожалуйста, сделайте садоводам хорошую остановку», — передает сообщество слова жителя. Серовчане недовольны администрацией города. Они считают, что те не справляются с возложенными обязанностями. «Депутатов посадить на этот диван», — иронизируют граждане. Остановка находится в плачевном состоянии. «Куски металлолома ничем не закреплены снизу, при ветре это все болтается с невероятным звуком», — добавляет другая жительница. Ранее URA.RU сообщало о мощном ветре в Серове, из-за которого снесло кровлю крыши. Она упала на два автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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