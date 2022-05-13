Кровля крыши упала на два автомобиля (архивное фото)
В Серове (Свердловская область) 13 мая сильным ветром сдуло крышу магазина «Красное&Белое» по улице Кирова. Видео инцидента опубликовали сообщество «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал «Это Серов, детка».
«Смотрим, на улице полно машин. Люди в очереди стоят. Вышли [из машины] и увидели, что тут крышу магазина снесло», — говорит автор видео.
«Вот это ветрище был!», — добавил очевидец. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля крыши упала на два автомобиля.
Видео: «Говори, Серов!», vk.com
Видео: «Это Серов, детка», telegram
Подписывайтесь на телеграм-канал