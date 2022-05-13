13 мая 2022

В Свердловской области сильным ветром сдуло кровлю крыши. «Вот это ветрище!». Видео

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Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, крыша, коровник, ураган, ветер, разрушенная кровля
Кровля крыши упала на два автомобиля (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) 13 мая сильным ветром сдуло крышу магазина «Красное&Белое» по улице Кирова. Видео инцидента опубликовали сообщество «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал «Это Серов, детка».

«Смотрим, на улице полно машин. Люди в очереди стоят. Вышли [из машины] и увидели, что тут крышу магазина снесло», — говорит автор видео.

«Вот это ветрище был!», — добавил очевидец. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля крыши упала на два автомобиля.

Видео: «Говори, Серов!», vk.com

Видео: «Это Серов, детка», telegram

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В Серове (Свердловская область) 13 мая сильным ветром сдуло крышу магазина «Красное&Белое» по улице Кирова. Видео инцидента опубликовали сообщество «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал «Это Серов, детка». «Смотрим, на улице полно машин. Люди в очереди стоят. Вышли [из машины] и увидели, что тут крышу магазина снесло», — говорит автор видео. «Вот это ветрище был!», — добавил очевидец. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля крыши упала на два автомобиля. Видео: «Говори, Серов!», vk.com Видео: «Это Серов, детка», telegram
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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