В Свердловской области сильным ветром сдуло кровлю крыши. «Вот это ветрище!». Видео

14 мая 2022 в 05:12 Размер текста - 17 +

Кровля крыши упала на два автомобиля (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Серове (Свердловская область) 13 мая сильным ветром сдуло крышу магазина «Красное&Белое» по улице Кирова. Видео инцидента опубликовали сообщество «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал «Это Серов, детка». «Смотрим, на улице полно машин. Люди в очереди стоят. Вышли [из машины] и увидели, что тут крышу магазина снесло», — говорит автор видео. «Вот это ветрище был!», — добавил очевидец. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля крыши упала на два автомобиля. Видео: «Говори, Серов!», vk.com Видео: «Это Серов, детка», telegram Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Серове (Свердловская область) 13 мая сильным ветром сдуло крышу магазина «Красное&Белое» по улице Кирова. Видео инцидента опубликовали сообщество «Говори, Серов!» в соцсети «ВКонтакте» и telegram-канал «Это Серов, детка». «Смотрим, на улице полно машин. Люди в очереди стоят. Вышли [из машины] и увидели, что тут крышу магазина снесло», — говорит автор видео. «Вот это ветрище был!», — добавил очевидец. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля крыши упала на два автомобиля. Видео: «Говори, Серов!», vk.com Видео: «Это Серов, детка», telegram