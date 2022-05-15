Свердловчанин избил флориста трубой ради ставок на спорт

16 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Мужчина ограбил цветочный магазин, когда девушка-флорист осталась одна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Екатеринбурга напал на флориста с металлической трубой, забрал почти 10 тысяч рублей, которые потратил на ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В связи с отказом флориста выдать денежные средства мужчина схватил женщину за руку и нанес удар в область предплечья фрагментом металлической трубы», — говорится в сообщении пресс-службы. Избив продавца, мужчина снова потребовал отдать ему деньги. Девушка-флорист достала из кассы 9 850 рублей и отдала нападавшему. Он убежал с деньгами в букмекерскую контору, чтобы сделать ставку. Прежде чем напасть на магазин, мужчина проверил, что женщина находится там в одиночестве, надел медицинскую маску и нашел кусок трубы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном суде Екатеринбурга. В случае признания вины ему могут назначить до 10 лет колонии. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Екатеринбурга напал на флориста с металлической трубой, забрал почти 10 тысяч рублей, которые потратил на ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В связи с отказом флориста выдать денежные средства мужчина схватил женщину за руку и нанес удар в область предплечья фрагментом металлической трубы», — говорится в сообщении пресс-службы. Избив продавца, мужчина снова потребовал отдать ему деньги. Девушка-флорист достала из кассы 9 850 рублей и отдала нападавшему. Он убежал с деньгами в букмекерскую контору, чтобы сделать ставку. Прежде чем напасть на магазин, мужчина проверил, что женщина находится там в одиночестве, надел медицинскую маску и нашел кусок трубы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном суде Екатеринбурга. В случае признания вины ему могут назначить до 10 лет колонии.