15 мая 2022

Свердловчанин избил флориста трубой ради ставок на спорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган, букет, цветочный магазин, цветы, магазин цветов, продажа цветов
Мужчина ограбил цветочный магазин, когда девушка-флорист осталась одна Фото:

Житель Екатеринбурга напал на флориста с металлической трубой, забрал почти 10 тысяч рублей, которые потратил на ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В связи с отказом флориста выдать денежные средства мужчина схватил женщину за руку и нанес удар в область предплечья фрагментом металлической трубы», — говорится в сообщении пресс-службы. Избив продавца, мужчина снова потребовал отдать ему деньги.

Девушка-флорист достала из кассы 9 850 рублей и отдала нападавшему. Он убежал с деньгами в букмекерскую контору, чтобы сделать ставку.

Прежде чем напасть на магазин, мужчина проверил, что женщина находится там в одиночестве, надел медицинскую маску и нашел кусок трубы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном суде Екатеринбурга. В случае признания вины ему могут назначить до 10 лет колонии.

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Житель Екатеринбурга напал на флориста с металлической трубой, забрал почти 10 тысяч рублей, которые потратил на ставки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В связи с отказом флориста выдать денежные средства мужчина схватил женщину за руку и нанес удар в область предплечья фрагментом металлической трубы», — говорится в сообщении пресс-службы. Избив продавца, мужчина снова потребовал отдать ему деньги. Девушка-флорист достала из кассы 9 850 рублей и отдала нападавшему. Он убежал с деньгами в букмекерскую контору, чтобы сделать ставку. Прежде чем напасть на магазин, мужчина проверил, что женщина находится там в одиночестве, надел медицинскую маску и нашел кусок трубы. Его дело рассмотрят в Железнодорожном суде Екатеринбурга. В случае признания вины ему могут назначить до 10 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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