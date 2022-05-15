Неизвестный сообщил о минировании Пермского политеха

Силовики проверяют информацию о минировании ПНИПУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми неизвестный сообщил об угрозе минирования главного корпуса Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства безопасности Пермского края.

«В 14:15 в службу 112 поступило сообщение о якобы угрозе минирования здания, расположенного по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 29. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности, угроз не обнаружено», — отметили в минтербезопасности края.

В Пермском политехе URA.RU сообщили, что не владеют информацией об угрозе минирования вуза, учебное заведение продолжает работать в штатном режиме. В министерстве территориальной безопасности Прикамья напомнили об уголовной ответственности за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Уголовный Кодекс РФ предусматривает наказание за такое преступление лишение свободы на срок до 8 лет.

В минувшую субботу, 14 мая, в Перми из-за сообщения об угрозе совершения теракта пришлось эвакуировать ТЦ «Айсберг Модерн». Проведенная силовиками проверка торгового центра показала, что угроза минирования здания оказалась ложной.