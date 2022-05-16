Тюменцев предупредили об опасной погоде

Сильные порывы ветра грозят тюменцам сломанными деревьями и ухудшением обстановки с природными пожарами Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Порывистый ветер скоростью до 19 метров в секунду ожидается в Тюменской области днем 17 мая, что может стать причиной многочисленных происшествий. Об этом URA.RU рассказали в областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Днем 17 мая на территории Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, ветер 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-19 м/с. Температура воздуха от 16 до 21 градуса выше нуля», — рассказали URA.RU в тюменском ЦГМС.

По данным синоптиков, подобная сила ветра может стать причиной ЧП. В частности, увеличивается риск возникновения природных пожаров, задымления городов и сел, и перехода огня на жилые дома и садовые товарищества.

Не исключены инциденты на инженерных сетях. К примеру, обрывы линий электропередач. На дорогах области также ожидается ухудшение обстановки из-за возможного задымления, связанного с сильным ветром. Опасность представляет и возможное падение деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций.