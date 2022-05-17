В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, пристающего к детям. Видео

18 мая 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Неадеквата задержали росгвардейцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, который бегал по детской площадке, прыгал по крышам машин и приставал к детям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Росгвардии. «На пульт дежурного пункта централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома на улице Постовского неизвестный мужчина в неадекватном состоянии без верхней одежды в нижнем белье бегает по детской площадке, пристает к ребятишкам, пытаясь схватить ребенка, а также бьет припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Неадеквата доставили в наркологическое отделение. После выписки его допросят сотрудники полиции. «Задержанный гражданин, 1987 г. р., был передан бригаде врачей, которые поместили его в медицинское учреждение. По факту инцидента территориальным ОВД проводится проверка, — рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД.

В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, который бегал по детской площадке, прыгал по крышам машин и приставал к детям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Росгвардии. «На пульт дежурного пункта централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома на улице Постовского неизвестный мужчина в неадекватном состоянии без верхней одежды в нижнем белье бегает по детской площадке, пристает к ребятишкам, пытаясь схватить ребенка, а также бьет припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Неадеквата доставили в наркологическое отделение. После выписки его допросят сотрудники полиции. «Задержанный гражданин, 1987 г. р., был передан бригаде врачей, которые поместили его в медицинское учреждение. По факту инцидента территориальным ОВД проводится проверка, — рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД.