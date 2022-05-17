17 мая 2022

В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, пристающего к детям. Видео

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Эвакуация детей из детского сада. Курган, бронежилет, эвакуация, росгвардия, сотрудник росгвардии
Неадеквата задержали росгвардейцы Фото:

В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, который бегал по детской площадке, прыгал по крышам машин и приставал к детям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Росгвардии.

«На пульт дежурного пункта централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома на улице Постовского неизвестный мужчина в неадекватном состоянии без верхней одежды в нижнем белье бегает по детской площадке, пристает к ребятишкам, пытаясь схватить ребенка, а также бьет припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Неадеквата доставили в наркологическое отделение. После выписки его допросят сотрудники полиции. «Задержанный гражданин, 1987 г. р., был передан бригаде врачей, которые поместили его в медицинское учреждение. По факту инцидента территориальным ОВД проводится проверка, — рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД.

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В Екатеринбурге задержали полуголого мужчину, который бегал по детской площадке, прыгал по крышам машин и приставал к детям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Росгвардии. «На пульт дежурного пункта централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение из полиции о том, что во дворе дома на улице Постовского неизвестный мужчина в неадекватном состоянии без верхней одежды в нижнем белье бегает по детской площадке, пристает к ребятишкам, пытаясь схватить ребенка, а также бьет припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Неадеквата доставили в наркологическое отделение. После выписки его допросят сотрудники полиции. «Задержанный гражданин, 1987 г. р., был передан бригаде врачей, которые поместили его в медицинское учреждение. По факту инцидента территориальным ОВД проводится проверка, — рассказали URA.RU в пресс-группе городского УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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