17 мая 2022

В Кургане изменили приговор бывшему гаишнику, задержанному ФСБ

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Изначально бывшего полицейского приговорили к девяти годам лишения свободы Фото:

Экс-начальнику отделения технадзора городского отдела ГИБДД Кургана Андрею Сергееву, задержанному сотрудниками ФСБ, смягчили наказание на полгода. Бывшего полицейского признали виновным в преступлении, связанным с коррупцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.

«Коллегия по уголовным делам Курганского областного суда смягчила наказание, назначенное судом Сергееву. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначила ему восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде.

Изменения коснулись пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд решил, что в этом случае Сергеев получал взятку не лично.

Ранее Сергеева приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в получении взятки в 501 тыс. рублей от сотрудника коммерческой организации и в незаконном получении 4,5 млн рублей на приобретение или строительство дома. Защита просила смягчить наказание. Сергеева задержали в феврале 2020 года. Признаки коррупции обнаружили сотрудники регионального УФСБ и собственной безопасности областного УМВД.

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Экс-начальнику отделения технадзора городского отдела ГИБДД Кургана Андрею Сергееву, задержанному сотрудниками ФСБ, смягчили наказание на полгода. Бывшего полицейского признали виновным в преступлении, связанным с коррупцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда. «Коллегия по уголовным делам Курганского областного суда смягчила наказание, назначенное судом Сергееву. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначила ему восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде. Изменения коснулись пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд решил, что в этом случае Сергеев получал взятку не лично. Ранее Сергеева приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в получении взятки в 501 тыс. рублей от сотрудника коммерческой организации и в незаконном получении 4,5 млн рублей на приобретение или строительство дома. Защита просила смягчить наказание. Сергеева задержали в феврале 2020 года. Признаки коррупции обнаружили сотрудники регионального УФСБ и собственной безопасности областного УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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