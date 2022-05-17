В Кургане изменили приговор бывшему гаишнику, задержанному ФСБ

Изначально бывшего полицейского приговорили к девяти годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальнику отделения технадзора городского отдела ГИБДД Кургана Андрею Сергееву, задержанному сотрудниками ФСБ, смягчили наказание на полгода. Бывшего полицейского признали виновным в преступлении, связанным с коррупцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.

«Коллегия по уголовным делам Курганского областного суда смягчила наказание, назначенное судом Сергееву. Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначила ему восемь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в суде.

Изменения коснулись пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Суд решил, что в этом случае Сергеев получал взятку не лично.

Ранее Сергеева приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в получении взятки в 501 тыс. рублей от сотрудника коммерческой организации и в незаконном получении 4,5 млн рублей на приобретение или строительство дома. Защита просила смягчить наказание. Сергеева задержали в феврале 2020 года. Признаки коррупции обнаружили сотрудники регионального УФСБ и собственной безопасности областного УМВД.