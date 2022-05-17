Суд признал законной стройку, которая не нравится Махонину

18 мая 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Строительство скандального дома в центре Перми продолжается Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строительство жилого дома по ул. Горького, 86 является законным. Арбитражный суд Пермского края 18 мая отказал краевому минстрою в исковых требованиях в краевой прокуратуре. Информация об этом содержится в картотеке суда. У министерства возникли претензии к представлению прокуратуры, которая не нашла нарушений при выдаче разрешения на строительство. Осенью 2021 года стройку публично критиковал губернатор Дмитрий Махонин. «Информация о принятом судебном акте — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится на сайте Арбитражного суда. Минстрой считает, что высотность дома не должна превышать девять этажей. Однако застройщик, ООО СЗ «М. Горького, 86», строит дом в 18 этажей. Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве дома была незаконно захвачена часть тротуара. Жители пожаловались на это в соцсетях губернатору, и он потребовал от мэра Алексея Демкина навести порядок в градостроительном блоке. Махонин уверен, что тут не обошлось без коррупции. Застройщик ответил, что ситуация политизирована, а с документацией все в порядке. Стройку временно приостанавливали, но потом возобновили после преставления прокуратуры. В декабре минстрой подал жалобу на это представление в Арбитражный суд.

Строительство жилого дома по ул. Горького, 86 является законным. Арбитражный суд Пермского края 18 мая отказал краевому минстрою в исковых требованиях в краевой прокуратуре. Информация об этом содержится в картотеке суда. У министерства возникли претензии к представлению прокуратуры, которая не нашла нарушений при выдаче разрешения на строительство. Осенью 2021 года стройку публично критиковал губернатор Дмитрий Махонин. «Информация о принятом судебном акте — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится на сайте Арбитражного суда. Минстрой считает, что высотность дома не должна превышать девять этажей. Однако застройщик, ООО СЗ «М. Горького, 86», строит дом в 18 этажей. Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве дома была незаконно захвачена часть тротуара. Жители пожаловались на это в соцсетях губернатору, и он потребовал от мэра Алексея Демкина навести порядок в градостроительном блоке. Махонин уверен, что тут не обошлось без коррупции. Застройщик ответил, что ситуация политизирована, а с документацией все в порядке. Стройку временно приостанавливали, но потом возобновили после преставления прокуратуры. В декабре минстрой подал жалобу на это представление в Арбитражный суд.