Депутат из ХМАО в отпуске разбирал завалы драмтеатра в Мариуполе

Депутат Виктор Рябчиков отправился в Мариуполь во время отпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Сургута Виктор Рябчиков принимал участие в разборе завалов драмтеатра в Мариуполе. На Донбасс он отправился в составе миссии Гуманитарного добровольческого корпуса. Об этом URA.RU сообщил один из участников экспедиции.

«Рябчиков уехал в Мариуполь, можно сказать, по зову сердца. Он там разбирал завалы драмтеатра и других зданий. Выполняет множество других функций, вплоть до грузчика. В общем, добросовестно выполняют задачи добровольца. Рябчиков долгое время занимался поисковым движением. Поэтому патриотическая тематика ему близка», — сообщил собеседник агентства.

Дозвониться до самого Рябчикова не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Руководитель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию, что Рябчиков находится в Мариуполе. «Он отправился на Донбасс во время своего отпуска», — уточнил глава гумкорпуса.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские добровольцы во время разбора завалов драмтеатра Мариуполя нашли документы батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Они были переданы для изучения в правоохранительные органы.

Драмтеатр был взорван 16 марта во время боев в Мариуполе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.